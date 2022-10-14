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KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin torba yasa mesaisi başladı. Komisyonda kabul edilen maddeye göre, öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek.

Ekleme: 14.10.2022 - 10:04 Güncelleme: 14.10.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti3 milyondan fazla vatandaşın yüzünü güldürecek haber Kabine Toplantısı'ndan çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisi olan gençlerin mağduriyetini giderecek KYK müjdesini duyurmuştu.

Erdoğan, 'Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara.' dedi.

Bununla birlikte, KYK kredisinden yararlanmış olanlar yalnızca anaparayı ödeyecek.

Teklif komisyodan geçti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, öğrenci kredi borçlarının faizsiz ödenmesini içeren düzenlemelerin de yer aldığı 25 maddesi kabul edildi.

Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Tıp ve diş hekimliğinde son sınıfa asgari ücret
Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin tutarını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Teklifin görüşmelerine 17 Ekim Pazartesi günü devam edilecek.
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