Kütahya’da uyuşturucu operasyonunun 5 şüphelisi adliyede

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banknotlarla alışveriş yaparak çeşitli meslek gruplarından 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen çeteyi takibe aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adresleri belirlenen 5 kişiye yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.1Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda toplam 49 bin TL'lik sahte banknot ile 9 bin 700 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin sahte banknotlarla mağazalardan kıyafet ve akaryakıt istasyonlarından yakıt aldıkları, ayrıca bazı kuyumculardan da alışveriş yaptıkları anlaşıldı. Şüphelilerin ayrıca cuma namazı çıkışlarında cami önüne koyulan bağış kutularına sahte 100 TL bırakıp, gerçek paralardan para üstü aldıkları belirlendi.Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler E.S. ve Y.K. çıkarıldıkları Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğince 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.D. ile S.T. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.D.'nin avukatı Cem Duman, 'Müvekkilimiz her ne kadar söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış ise de müvekkil açısından savcılık ve hakimlik makamlarınca verilen bir karar olmadan, kolluk tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin hukuki bir geçerliliği olmaması ve delil vasfı taşımaması sebebiyle müvekkilimiz nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılmıştır' açıklamasında bulundu.