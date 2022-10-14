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Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu

Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi'nin ekim ayı sonunda gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Ekleme: 14.10.2022 - 12:11 Güncelleme: 14.10.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Saadet Partisi'nin 30 Ekim tarihinde 8'inci Olağan Büyük Kongreye gideceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan altılı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nde yaklaşan kongre öncesi genel başkanlık için bir isim adaylığını duyurdu.

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Adaylığını açıkladı
Prof. Dr. Mete Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirecek olan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Gündoğan, 'Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim. Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa adayım. Hayırlara vesile olmasını dilerim.' ifadelerini kullandı.

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