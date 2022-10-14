HDP'li vekiller kaza yaptı, taksi şoförü hayatını kaybetti

HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren araç, ticari taksi ile çarpıştı. Kazada taksi şoförü hayatını kaybetti.

Ankara'da sabah saatlerinde HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren parti aracı, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpıştı.Kazada milletvekilleri hafif yaralanırken taksi şoförü ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Milletvekilleri hastanede müşahede altına alındı.