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Giresun'daki yaşlı adam, kendisini duran aracın üzerine attı

Giresun'da kendini aracın üzerine atan yaşlı amcanın görüntüleri akıllara Çin'de sigortadan para alabilmek için yapılan numarayı getirdi.

Ekleme: 14.10.2022 - 12:56 Güncelleme: 14.10.2022 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Giresun'daki yaşlı adam, kendisini duran aracın üzerine attıGiresun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen Fevzi D., karşıdan karşıya geçmek istedi.

Kendini aracın üzerine attı

Bu sırada yaşlı adam, kendisini görünce duran aracın üzerine atladı. Çevredeki vatandaşları şaşkına çeviren olayda, araç kaputunun üzerinde bir süre duran yaşlı adam, ardından da kendisini yere attı.

'Hiçbir şeyim yok'

Çevrekedilerin yanına gittiği yaşlı adam için ambulans çağırıldı. Bu esnada kendine gelen Fevzi D., 'Hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan aşağıya indi.

O anlar kamerada

Yaşanan ilginç anlar, cadde kameraları tarafından anbean kayda alındı.

Giresun'daki yaşlı adam, kendisini duran aracın üzerine attı
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