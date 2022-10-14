Giresun'daki yaşlı adam, kendisini duran aracın üzerine attı

Giresun'da kendini aracın üzerine atan yaşlı amcanın görüntüleri akıllara Çin'de sigortadan para alabilmek için yapılan numarayı getirdi.

Giresun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen Fevzi D., karşıdan karşıya geçmek istedi.Bu sırada yaşlı adam, kendisini görünce duran aracın üzerine atladı. Çevredeki vatandaşları şaşkına çeviren olayda, araç kaputunun üzerinde bir süre duran yaşlı adam, ardından da kendisini yere attı.Çevrekedilerin yanına gittiği yaşlı adam için ambulans çağırıldı. Bu esnada kendine gelen Fevzi D., 'Hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan aşağıya indi.Yaşanan ilginç anlar, cadde kameraları tarafından anbean kayda alındı.