  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kayboldu. Türk gazetecilerin tepkisine yol açarken, sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu, sır perdesini araladı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri ortadan kaybolduğu anları 'Hamburger yemeye gittik diyerek' geçiştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
Ekleme: 14.10.2022 - 14:03 Güncelleme: 14.10.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi devam ediyor. Kılıçdaroğlu burada bilim insanları, türk öğrenciler ve akademisyenlerle tamaslar gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise Boston'dan Washington DC'ye yolculuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını havayolu ile geçmesi beklenirken bu plan iptal edildi ve kara yolu ile seyehat eden Kılıçdaroğu New York'a uğrayıp oradan da Pennsylvania üzerinden Washington'a geçti.

Bu yolculuk sırasında ise 8 saatlik bir boşluk dikkat çekti. Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye'de gündem olan bu durumu, Kılıçdaroğluna sordu ve köşesine taşıdı.

'Bindik arabaya, New York'a geldik'
Kılıçdaroğlu o seyehati şu ifadelerle anlattı: “Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında ‘Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek' diye söyleyin' dedim. Bindik arabaya, New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii.

'Benzin istasyonundan hamburger aldık'
Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere. Burada kimse beni tanımaz diye geziyorum. Birisi 'Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedi. 'Türk müsün?' dedim. 'Türkmenistandanım' dedi. 'İyi gel bakalım' dedim.'
Yunan basını panikte! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri Yunanistan'ı yine karıştırdı
Rusya lideri Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, su tarifesi açıklaması
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemi açıklamalar...
Bakan Kurum: Depozito iade sistemini Türkiye'nin dört bir yanında milletimize sunacağız
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İcazet almaya gidiyor!
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu ABD'deki gizemli sekiz saatle ilgili konuştu: Hamburger yemeye gitmiş
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!
Başkan Erdoğan'dan Astana Zirvesi dönüşünde önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Putin'in 'Doğalgaz için dağıtım merkezi' teklifine dair ilk açıklama...
Fransız şirketten ikiyüzlü politika! Savaş suçu iddiaları damga vurdu
Karamollaoğlu'na yeni rakip: Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını duyurdu
Cemevine çirkin provokasyon: Şüpheli çanta panik yarattı! Kendilerini sanatçı olarak tanıttılar
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi
'Dünyanın en büyük gaz merkezi Türkiye!' çıkışı İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Şimşek'i rahatsız etti
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Olumlu sonuçlanması için gayret ediyoruz, alternatifler var
CHP'de savaş! CHP'li vekil Fikret Şahin ilçe başkanını hapse attırdı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul için saat verildi! Metoroloji'den son dakika uyarısı!

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü

Nisa Mihriban bebekten acı haber!

Nisa Mihriban bebekten acı haber!