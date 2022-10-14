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Bartın'daki patlamadan kurtulan işçi konuştu: 'Göz gözü görmedi'

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada patlamaya trafonun neden olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamadan kurtulan ve korku dolu anları anlatan bir işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Bartın'daki patlamadan kurtulan işçi konuştu: 'Göz gözü görmedi'
Ekleme: 14.10.2022 - 21:37 Güncelleme: 14.10.2022 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Bartın'daki patlamadan kurtulan işçi konuştu: 'Göz gözü görmedi'
TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'daki patlamadan kurtulan işçi konuştu: 'Göz gözü görmedi'

VALİ ARSLAN: EKSİ 300 KOTTA 44, EKSİ 350 KOTTA 5 KİŞİ VAR, ŞU ANA KADAR 6 YARALIMIZ ÇIKARILDI

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamayla ilgili 'Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Eksi 250 kotta 74 tane arama- kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlarda ambulanslarla hastanelere sevk edildi' dedi.

Bartın'daki patlamadan kurtulan işçi konuştu: 'Göz gözü görmedi'

AFAD'dan yapılan açıklamada patlamaya trafonun neden olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bartın'daki patlamadan kurtulan işçi konuştu: 'Göz gözü görmedi'

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, 'Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?' diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi' dedi.
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