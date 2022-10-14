Bakan Kasapoğlu: Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bu tesis, 2 olimpik pisti, fitness salonları ve gençlik merkezleriyle 7/24 yaşayan bir mekan olarak Türkiye'nin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı törende açıklamalarda bulundu.



Avrupa'nın en yeni ve modern buz pistini açtıklarını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "100 yılın lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açılışları gerçekleştirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, farklı branşlarda spor altyapısını ve sporcuları görüyorsunuz. Avrupa'nın en modern buz pistinden de bugünlerin ve yarınların şampiyonları yetişecek. Ay-yıldızımızı gururla en yüksekte dalgalandırmaya devam edecekler. Bu tesis, 2 olimpik pisti, fitness salonları ve gençlik merkezleriyle 7/24 yaşayan bir mekan olarak Türkiye'nin hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.



Millet bahçeleri ve spor tesisleriyle İstanbul'da spor devrimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bugün hizmet ve eser siyasetinin en somut örneklerini yaşayacağız. Spor devrimini bundan sonra da büyütmeye devam edeceğiz. Bugünkü açılışlarımızın İstanbul'umuz, Zeytinburnu'muz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesislerin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



