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TBMM'deki 'çekiçli şova' Mustafa Şentop'tan tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 13.10.2022 - 14:34 Güncelleme: 13.10.2022 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
TBMM'deki 'çekiçli şova' Mustafa Şentop'tan tepki
Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde gerçekleştirilen çekiçli eylemle ilgili olarak, "Kürsüler konuşmak içindir, keserle şov yeri değil." açıklamasında bulundu.

ŞENTOP: VERDİĞİ ZARAR TANZİM EDİLİR
Yaşananlara tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'ı hedef aldı. Şentop, "Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir. Kınama cezası gerektiren bir eylem. Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir." şeklinde konuştu.

MHP'DEN ÇEKİÇLİ PROTESTOYA TEPKİ: GENEL KURUL'A ÇEKİÇLE GİRİLEBİLİR Mİ?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Erbay'ın Genel Kurul'a çekiçle girmesinin yasak olduğunu belirterek, "Biraz önce CHP Muğla Milletvekili, kürsüde konuşurken elinde çekiçle telefon materyalini parçaladı. Sorum hem size hem de CHP Grup Başkanvekili'ne. Efendim, Genel Kurul'a çekiçle girilebilir mi? En azından uyarmak gerekmez mi? Halen bu çekiç Genel Kurul'da mıdır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen, dezenformasyonla mücadele yasasının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay yasayla ilgili TBMM'de ilginç bir protestoya imza attı. Erbay, kürsüde cep telefonunu çekiçle kırdı.
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