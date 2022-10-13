TBMM'deki 'çekiçli şova' Mustafa Şentop'tan tepki

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde gerçekleştirilen çekiçli eylemle ilgili olarak, "Kürsüler konuşmak içindir, keserle şov yeri değil." açıklamasında bulundu.Yaşananlara tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'ı hedef aldı. Şentop, "Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir. Kınama cezası gerektiren bir eylem. Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir." şeklinde konuştu.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Erbay'ın Genel Kurul'a çekiçle girmesinin yasak olduğunu belirterek, "Biraz önce CHP Muğla Milletvekili, kürsüde konuşurken elinde çekiçle telefon materyalini parçaladı. Sorum hem size hem de CHP Grup Başkanvekili'ne. Efendim, Genel Kurul'a çekiçle girilebilir mi? En azından uyarmak gerekmez mi? Halen bu çekiç Genel Kurul'da mıdır" ifadelerini kullanmıştı.Kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen, dezenformasyonla mücadele yasasının TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay yasayla ilgili TBMM'de ilginç bir protestoya imza attı. Erbay, kürsüde cep telefonunu çekiçle kırdı.