Pakistan'da otobüste çıkan yangında bilanço artıyor: 18 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Nooriabad bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer kazada yaralanan 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirirken, Jamshoro Bölge Komiseri Asif Jameel kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Otobüste seyahat edenler, otoyolun dışında bir yere taşınan selden etkilenen insanlardı ve Dadu bölgesindeki evlerine dönüyorlardı" dedi.



Kazanın Karaçi'den Khairpur'a giden otobüsün havalandırmasında meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıkmış olabileceği belirtilmişti.

Pakistan'da her yıl binlerce kişi, kötü yol şartları ve uygunsuz araç kullanımı nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybediyor.