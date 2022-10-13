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Kırım Köprüsü'ne saldırıda dikkat çeken iddia: Arkasında ABD mi var?

Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'ndeki saldırıda şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Patlamayı inceleyen analistlerin saldırının ABD'ye ait bir sualtı drone'u ile yapılmış olabileceğini düşünüyor.

Kırım Köprüsü'ne saldırıda dikkat çeken iddia: Arkasında ABD mi var?
Ekleme: 13.10.2022 - 16:04 Güncelleme: 13.10.2022 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Kırım Köprüsü'ne saldırıda dikkat çeken iddia: Arkasında ABD mi var?
Rusya, Rus topraklarını Kırım'a bağlayan ve stratejik öneme sahip Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının arkasında Ukrayna olduğunu belirterek Kiev'e bomba yağdırdı. Köprüdeki patlamayı inceleyen analistler saldırının ABD'ye ait bir sualtı drone'u ile yapılmış olabileceğini düşünüyor. İşte köprüdeki saldırıda kafaları karıştıran küçük detay...

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'ne yapılan Saldırı 8 aydır devam eden Ukrayna savaşında tansiyonu yeniden yükseltti. Rusya geçtiğimiz cumartesi gerçekleştirilen saldırıya misilleme olarak başkent Kiev başta olmak üzere pek çok Ukrayna kentine füze yağdırdı.

FSB UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞINI İŞARET ETTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) köprüye düzenlenen saldırının Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanı Kirill Budanov tarafından organize edildiğini iddia ederken uzman analizleri çok daha farklı bir senaryoya dikkat çekiyor.

Ukrayna saldırının sorumluluğunu üstlenmedi, ancak FSB bombanın Odesa'dan yola çıktığını, Bulgaristan ve Ermenistan üzerinden Gürcistan'a gönderildiğini ve buradan da Rusya sınırını geçtiğini öne sürüyor.

PATLAMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY: YOL YÜZEYİNDE GÖRÜLÜR BİR DELİK YOK

Rus yetkililer saldırıya ilişkin yaptıkları incelemeler sonrası patlayıcı ile dolu bir kamyonun Rusya için hayati öneme sahip geçidi havaya uçurduğunu açıklamıştı.

Ancak küresel OSINT Molfar topluluğunun analistleri yol yüzeyinde kamyonun taşıdığı bombadan kaynaklanan görünür bir delik olmadığını ve görüntülerin köprünün altından infilak eden bir patlamayı işaret ettiğini iddia ediyor.

PATLAMA ÖNCESİ SUDA DALGALANMA MEYDANA GELDİ

Molfar raporunda köprünün teorik olarak aşağıdan havaya uçurulabileceğine dikkat çekildi ve 'Patlama anında, çöken bölümün altında bir dalga oluştu. Suyun diğer kısımlarına herhangi bir dalgalanma söz konusu değil. Bu da alana hava ya da sudan yapılan bir müdahaleyi işaret edebilir' ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler de Molfar raporunu doğrular nitelikte. Bir demiryolu kamerasından alınan görüntülerde patlama öncesi suyun hareket ettiği görünüyor.

SALDIRININ ARKASINDA ABD TARAFINDAN SAĞLANAN SUALTI DRONE'U MU VAR?

Molfar analistleri saldırının arkasında ABD tarafından sağlanan bir sualtı drone'unun olabileceğini iddia ediyor.

İngiliz Dailmail gazetesi Maolfar'ın iddiasını değerlendirdiği haberinde Rusya Deniz Kuvvetlerinin kullandığı Sivastopol kıyılarında daha önce bulunan sualtı drone'una dikkat çekti ve 'ABD bunları muhtemelen Nisan ayında teslim etti' ifadelerini kullandı.

Kremlin, saldırıyla ilgili beşi Rus, üçü Ukraynalı ve biri Ermeni vatandaşı olmak üzere sekiz kişiyi tutukladığını duyurdu. Ukrayna Rusya'nın saldırıya ilişkin iddialarını 'saçmalık' olarak tanımlıyor.

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