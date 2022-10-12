THY uçağında alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağı, Jakarta seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.Yolculuk sırasında alkollü olduğu öğrenilen Endonezya uyruklu bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.Uyarılara aldırış etmeyen şahıs, son olarak kendisini uyarmak için yanına gelen kabin ekibine saldırdı.Yaşanan arbedede personelin parmağını ısıran alkollü şahıs, tansiyonun yükselmesiyle tekme ve yumruk atmaya başladı.Bunun üzerine uçağın pilotları, Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.Saldırgan burada polis ekiplerince gözaltına alınırken saldırıya uğrayan kabin memuruna da ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından yapıldı.