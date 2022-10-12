  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,03 - 18,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY uçağında alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı

İstanbul-Jakarta seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı, alkollü yolcunun kabin ekibine saldırması nedeniyle Endonezya'nın Maden şehrine indi. Polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Ekleme: 12.10.2022 - 17:21 Güncelleme: 12.10.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
THY uçağında alkollü yolcu kabin memuruna saldırdı
Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağı, Jakarta seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Yolculuk sırasında alkollü olduğu öğrenilen Endonezya uyruklu bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.

Kabin ekibine saldırdı
Uyarılara aldırış etmeyen şahıs, son olarak kendisini uyarmak için yanına gelen kabin ekibine saldırdı.

Yaşanan arbedede personelin parmağını ısıran alkollü şahıs, tansiyonun yükselmesiyle tekme ve yumruk atmaya başladı.

Gözaltına alındı
Bunun üzerine uçağın pilotları, Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı.

Saldırgan burada polis ekiplerince gözaltına alınırken saldırıya uğrayan kabin memuruna da ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: F-16 tasarısı Türkiye adına olumlu bir adım
AK Parti'li Subaşı'dan Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki! 'Tıpatıp kendisine yakışıyor'
Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu
Başkan Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı! Astana’da renkli görüntüler…
Finlandiya: NATO sürecinin ilerlemesi Erdoğan'a bağlı
Kılıçdaroğlu temayüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Adalet Bakanlığı harekete geçti! FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesi istendi
Kılıçdaroğlu'nun yapısal reçetesi 'BALON' çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?
Bakan Dönmez: Türkiye'de doğalgaz transit merkezi kurmak tam teşekküllü çalışma gerektiriyor
Türkiye'nin diplomasi başarıları muhalefeti çıldırtıyor: Nevşin Mengü 'Putin Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için il başkanı gibi çalışıyor'
Putin'den Avrupa'ya enerji sevkiyatına yeşil ışık
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: ABD Putin'e suikast düzenleyebilir
Ankara'da 'su indirimi' kararı mahkemeye taşındı
ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras, Miçotakis'i topa tuttu: Bu ciddi bir yenilgi...
HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'den geri vites: Öyle bir şey demedim
ABD gezisinden veto yiyen fondaş 'TELE 1' ziyaretin perde arkasını ifşa etti: Tam bir fiyasko
ABD Türkiye'ye F-16 satışında şartları kaldırdı Yunan medyası şoka girdi: ABD fiyaskosu
Rusya'dan flaş nükleer açıklaması: Parçası olmak istemiyoruz
Osman Gökçek: İmamoğlu İstanbul'dan bihaber yaşıyor
Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Kış etkisini göstermeye başladı: Meteoroloji'den sekiz il için uyarı

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Sıfır otomobilde heyecanlandıran gelişme: İşte ÖTV indirimi olması beklenen 17 model

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Rusya'da Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanmak suç sayılacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

Twitter kullanıcılarını üzecek haber: Artık ücretli olacak

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!