Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'su ' tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Mansur Yavaş’ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararı veto etmesine yönelik karar görüşüldü. AK Parti ve MHP grubu Yavaş’ın veto kararına itiraz etti. Meclis, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı. Böylelikle Yavaş'ın ikinci kez veto etme hakkı bulunmadığından Ankaralılar suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapması gündemden düşmüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etmesine yönelik kararı görüştü. Meclis, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı.Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek de Sürmanşet programında Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Osman Gökçek yayında şu ifadelerdi kullandı;“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ikinci bir kez indirim yaptı. Biliyorsunuz ilk indirimi Mansur Yavaş veto etti. İkinci sefer yapılınca veto etme hakkı yok, yargı merciilerine taşımak zorunda. Bugün Ankara'da suya indirim yapıldı bu Ak Parti'liler sayesinde yapıldı. Sayın Yavaş'ın bir sözü vardı, bu sözü Yavaş değil Ak Parti'liler yerine getirmiş oldu. “