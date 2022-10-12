Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 11 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ayaz'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Burak Kaya'nın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 11 Ekim Salı günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...