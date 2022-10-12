Başkan Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı! Astana’da renkli görüntüler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bugünkü görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev 10 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısının ardından da masa tenisi oynamıştı.