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Bakan Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile görüştü.

Ekleme: 12.10.2022 - 16:37 Güncelleme: 12.10.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı’ndaki temaslarına başladı. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret eden Akar, ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.
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