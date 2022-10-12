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Adana'da kamyonetinde uyuşturucu bulunan sanığa 10 yıl hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, nakliye kamyonetinde 52 kilo 352 gram esrar ele geçirilen sanığa 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası verildi.

Ekleme: 12.10.2022 - 10:28 Güncelleme: 12.10.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Adana'da kamyonetinde uyuşturucu bulunan sanığa 10 yıl hapis
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, nakliye kamyonetinde 52 kilo 352 gram esrar ele geçirilen sanığa 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası verildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kullanımındaki kamyonetin ihbar üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulduğu, ekiplerce kamyonette yapılan aramada ev eşyaları arasına gizlenmiş 89 pakette 52 kilo 352 gram esrar ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.K'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.K. savunmasında, hakkındaki suçlamalarla ilgili, 'Ahmet isimli bir kişi Antalya'ya uyuşturucu götürmem karşılığında bana 50 bin lira teklif etti. 'Orada seni karşılayıp yönlendireceğim' dedi. Antalya'ya varınca kamyoneti kendisinin söyleyeceği açık bir araziye bırakmamı istemişti. Polis ekiplerince Adana'da yakalandım. Olay nedeniyle çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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