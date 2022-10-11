Ömer Çelik'ten 'Mehmet Ali Çelebi' paylaşımı: Hoş geldin

AK Parti'ye katıldığını duyuran Milletvekili Mehmet Ali Çelebi için paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Parlamentoya CHP sıralarından adım atan eski asker Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce ile birlikte partisinden ayrılıp Memleket Partisi'ne katılmıştı.Burada yaşanan anlaşmazlıklarla istifa eden Çelebi, yakın zamanda AK Parti'ye katılacağı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmişti.Çelebi, söz konusu katılımı bugün duyurdu.AK Parti'de devam edeceğini duyuran Çelebi'ye ilk "Hoş geldin" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.Twitter'dan bir paylaşım yapan Çelik, "AK Parti ailemize katılan Sn Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.