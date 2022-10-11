NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Desteğimizi artıracağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunarak Ukrayna'ya verecekleri desteği artıracaklarını söyledi.Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un NATO Savunma Bakanları toplantısının yarınki oturumuna katılacağını açıklayan Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendini savunması ve topraklarını işgalden kurtarılması için askeri desteğimizi artıracağız. Ukrayna sahada ivme kazandı. NATO çatışmanın parçası değil ama Ukrayna'ya desteğimiz kilit rol oynuyor. NATO gerektiği müddetçe Ukrayna'nın yanında olacak. Bu savaşı Rusya başlattı ve askerlerini Ukrayna'dan çekip sona erdirmesi gereken taraf da Rusya" ifadelerine yer verdiNATO Genel Sekreteri Kuzey Akım 1 ve 2'lerdeki gizemli sızıntılardan bahsederek, "Saldırı ya da kazaya göre cevap verirlir. Ve yapılanın 5. maddeyi ihlal edip etmeyeceğine bakarız" dedi.NATO mühimmatı ile ilgili gelen eleştirileri de yanıtlayan Stoltenberg, "Toplantılar uzun sürdü kararlar biraz uzun sürede verildi. Mühimmat ve silahların üretilmesi NATO müteffiklerinin hem kendi kendine hem de birlikte aldıkları kararlarla ilerliyor" açıklamalarında bulundu.