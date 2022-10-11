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Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce Mansur Yavaş tarafından veto edilmesine rağmen AK Parti’li Meclis üyelerinin verdiği su fiyatlarında yüzde 50 indirim teklifinin kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın mahkemeye taşınacağı ifade edilerek "Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
Ekleme: 11.10.2022 - 17:06 Güncelleme: 11.10.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti.

Yavaş'ın suya indirim kararını veto etmesinin ardından yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.

Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB tarafından yapılan açıklamada, 'Kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır' ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

'Ankara'da suyun m3 maliyeti 24 TL, ücreti ise 13 TL'dir. Ayrıca sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 TL'ye, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli su temin edilmektedir. Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ'yi işlevsiz hale getirecektir.

'ASKİ'NİN İFLAS ETTİRİLMESİ KARARIDIR'
Bu kararla, halka yıllık ortalama 300 milyon m3 su temini sağlayan ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1.8 miyar TL olacaktır. ASKİ'nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2.3 milyar TL'dir. Elektrik giderlerinin 2023 yılında fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar TL olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Meclis'te alınan bu karar su indirimi kararı değil ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır.

Ankara'da suya yeni dönemde zam yapılmamıştır. Kademeli su tarifesine geçilmiştir. ASKİ abonelerinin yüzde 82'si en düşük kademedeki tarifeyle ücretlendirilmektedir. Tarifeye ÜFE oranında artış yapılmaktadır. Enflasyonun ve genel ekonomik koşulların doğal bir sonucu olan ÜFE oranları ile Belediyemizin bir ilgisi yoktur. Bu konu merkezi hükümetin konusudur.

Tüm bu kararlar, AK Partili üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu ABB Meclisi'nde alınmıştır. Dolayısıyla bugüne kadar sadece Meclis kararları uygulanmıştır. Belediye yönetiminin fiyat artışı yapması söz konusu değildir.

'PERSONEL ÇIKARTILMAK ZORUNDA KALINACAKTIR'
ASKİ, mevcut fiyat tarifesi ile bu yıl şu ana kadar 500 milyon TL zarar etmiştir. Yeni kararın uygulanması ile zararın yıl sonunda kadar 1 milyar 100 milyon TL'ye çıkması beklenmektedir. Su hayati bir konudur. Bu şartlar altında, Ankara'nın susuz kalmaması için ASKİ'nin devam eden altyapı çalışmaları ve müteahhitlik hizmetleri mecburen durdurulacaktır. 30 yıldır ihmal edilen temiz su hasreti çeken Polatlı, Elmadağ ve Gölbaşı hatlarındaki çalışmalar ile su taşkınlarını önleyecek büyük altyapı çalışmaları da yine zorunlu olarak yarıda bırakılacaktır. Bu süreçte su temini sağlaması için ASKİ'ye ABB bütçesinden para aktarılacaktır. Bu yüzden belediyenin büyük projelerinin ihale süreçlerinin iptal edilmesi söz konusudur. Maalesef bazı sosyal yardımlar ve kırsal kalkınma destekleri de bu karar nedeniyle iptal edilecektir. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır.

Yıllarca halkın cebindeki paraya göz koyulan, uçuk ücretlerle su satılan ve buradan elde edilen gelirlerle jipler, helikopterler, uçaklar, dinozorlar gibi atıl işlere kaynak aktarılan ASKİ, alınan bu kararla “entübe” bir şekilde altyapı projelerini bile yapamaz hale getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte oluşabilecek sel baskınlarının da sorumluları bu kararı alan kişiler olacaktır.

'MAHKEME YOLUNA GİDİLECEK'
Bu yıl elektriğe ortalama yüzde 206, mazota ortalama yüzde 190 zam yapılmış, asgari ücret yüzde 81 oranında artırılmıştır. Elektrik, doğal gaz, arıtma, personel maliyetleri ve diğer giderlerin soluksuz bir şekilde arttığı bir ortamda su tarifelerinin düşürülmesine yönelik alınan bu kararın iptali için derhal mahkemeye gidilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
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