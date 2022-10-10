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Ucu bucağı görünmüyor: AFAD sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikram etti

İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan gümrüğünün yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu, kuyruk 25 kilometreye kadar düştü. AFAD ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı.

Ekleme: 10.10.2022 - 21:37 Güncelleme: 10.10.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Ucu bucağı görünmüyor: AFAD sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikram ettiTürkiye'nin ihracatındaki artış ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle dün sınır kapısında oluşan 38 kilometrelik tır kuyruğu 25 kilometreye düştü.

Tır sürücüleri Avrupa'ya geçiş için bekleyişlerini sürdürüyor.

Ucu bucağı görünmüyor: AFAD sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikram etti

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen şoförlere su ve kumanya ikramında bulundu.

Ucu bucağı görünmüyor: AFAD sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikram etti

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

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