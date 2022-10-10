Ucu bucağı görünmüyor: AFAD sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikram etti

Türkiye'nin ihracatındaki artış ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle dün sınır kapısında oluşan 38 kilometrelik tır kuyruğu 25 kilometreye düştü.Tır sürücüleri Avrupa'ya geçiş için bekleyişlerini sürdürüyor.AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen şoförlere su ve kumanya ikramında bulundu.Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.