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Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!

Mersin'deTece Polisevi'ne saldıran PKK'lı teröristlerin, Suriye'den gelmek için kullandıkları paramotora ulaşıldı. Yapılan ön inceleme neticesinde "Trike" olarak da bilinen hava aracının İtalya menşeili "FLY Products Marka ECO 2 Light" model çift kişi taşıma kapasiteli paramotor olduğu tespit edildi.

Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
Ekleme: 1.10.2022 - 22:27 Güncelleme: 1.10.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne saldıran PKK'lı teröristlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TERÖRİSTLERİN MERSİN'E GELDİĞİ PARAMOTORA ULAŞILDI
Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yönelik 26 Eylül'de düzenlenen terör eylemine ilişkin yapılan çalışmalarda, bugün sabah saatlerinde Tarsus'a bağlı Çöplü Mahallesi'nde yapılan aramada, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen paramotorun parçaları ele geçirildi.

Yapılan ön inceleme neticesinde 'Trike' olarak da bilinen hava aracının İtalya menşeili 'FLY Products Marka ECO 2 Light' model çift kişi taşıma kapasiteli paramotor olduğu tespit edildi.

Paraşüt şeklinde kanadı bulunan üç tekerlekli şasi yapısıyla yerden kalkış ve iniş yapabilen paramotorun, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkabildiği ve 2 kişinin yanı sıra haricen ağırlık da taşıyabildiği belirlendi.

Teröristlerin paramotorun alt ve yan kısımlarına özel eklemeler yaptığı, bu alanların silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi taşımak için kullanıldığı değerlendirildi.

ROTASI BELİRLENDİ
Teröristlerin Mersin'e ulaşmak için kullandığı rota da yapılan çalışmalar sonucu netlik kazandı.

Paramotorun muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 25 Eylül 2022 saat 20.23 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinden hareket ederek, 22.30 sıralarında Afrin bölgesine geldiği belirlendi.

Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!

Teröristlerin daha sonra Afrin'den hareket ederek, 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus ilçesine bağlı Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu bir alana indiği değerlendiriliyor.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün AK Parti Giresun İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, teröristlerin paramotorla Münbiç'ten Tarsus'a geldiklerini açıklamıştı.

Bakan Soylu, teröristlerin eylem öncesinde yaptıklarına ilişkin, şu bilgileri paylaşmıştı:

'Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler.'



Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
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