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Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem

Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler" dedi. Terörislerin motorlu paraşütle Tarsus'a geldiklerini belirten Bakan Soylu, "Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, orada vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler" dedi.

Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Ekleme: 1.10.2022 - 15:48 Güncelleme: 1.10.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığınca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, terörle mücadelede Türkiye'nin çok önemli bir noktaya geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Geçen hafta başında şehidimizin kahramanca mücadelesi, gazimizin kahramanca mücadelesiyle 2 teröristin hem vurulması ondan sonra da o ila cehenneme zümera, cehennemin dibine kadar gittikleri o eylemde neredeyse... CHP'liler dün akşam tweet atmışlar, 'Türkiye'nin sokakları terör doldu.' diye. 'Terör doldu.', seviniyorlar. PKK'nın her eylemi 'Aman bir istikrarsızlık olsun, aman şöyle olsun, aman böyle olsun.' CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o avanelerine söylüyorum buradan, PKK'nın eylemlerini sizin sevindirecek noktaya getirmeden onları yerin yedi kat dibine gömmeyenler namerttir."

"Münbiç'ten hareket ettiler"

Bakan Soylu, "6 yıldır, 15 Temmuz'dan sonra bir tane eylem, onun da arkadaşlarımız hakkını verdiler, onu da söyleyeyim. Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir" diye konuştu.

Soylu, teröristlerin eylem öncesinde yaptıklarına ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler.


"İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi"

Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden, 'Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz.' Dün. Neden istediler?


"Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin"

Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi, İstihbarat Teşkilatımız. 'Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz.' diye."


KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SEN BİZİ AVANAK MI ZANNEDİYORSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylemden sonra iki gün sustuğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Neden sustu? Çünkü ona Cemil Bayık'tan, Murat Karayılan'dan bir destek gelmedi. Sonra dedi ki iki gün sonra, ne zaman PKK bunlar birisi Suriyeli diyor kurnazlık yapıyorlar, nasıl olsa tespit edilemez, tamam mı? 'Birisi Suriyeli, bunlar o dediğiniz terörist değildir, e o dediğiniz terörist bizim yanımızda görevinin başındadır.' Hemen atladı. Dedi ki 'O terörist değilmiş.' E madem onun sözüne inanıyorsun, madem bir terör örgütünün sözüne inanıyorsun, sen bizi avanak mı zannediyorsun. O terör örgütü diyor ki 'O bizim yanımızda, görevimizin başındadır.' Peki o isim nerede? Bu arada parmak izi çıktı, teşhis edenler var. Elbette ki bu organizasyonun, parmak iziyle beraber sonuna kadar takipçisi olacak bir hadiseyi de ortaya koyuyoruz."

'126 EYLEMİ ENGELLEDİK'

Soylu, PKK ve terör örgütlerinin ocak ayından itibaren toplam 126 eylem gerçekleştirmek istediğini vurgulayarak "Bunların sadece 13'ü canlı bombaydı, aynen böyleydi. Onların hepsini engelledik. Yaklaşık 10 eyleme gitmek üzere alınmışlardı. Diğerleri de eylem hazırlıkları içerisinde bu olayların engellenmesini sağlandı." ifadelerini kullandı.
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