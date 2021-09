Can Ataklı TSK'yı hedef aldı!

Youtube kanalında yayınladığı videoyla Yargıtay'ın yeni binasının açılısında dua eden Diyanet İşleri Ali Erbaş'a hakaret eden Gazeteci Can Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle itham etti.



Ordunun, açılışta dua edilmesine tepki vermesini isteyen Ataklı, 'Efendim Türk ordusu laikliğin bekçisidir falan filan diye iri iri konuşulur. Ve benim zavallı demokrat insanlarım o duygu ve düşünce içinde ordusuna sarılır. Benim ordum geçit vermez diye düşünüyor. Bakıyorsunuz Yargıtay yargının mabedi. Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor dua okuyor. Yargıtay Başkanı tepki vermeden ellerini açıyor. Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz.' dedi.



Can Ataklı 'Ordumuz rahatsız, hasta, bütün duyarlılığını yitirdi. Diyanet İşleri Başkan istediği gibi konuşuyor, laikliği yerden yere vuruyor. Yav kardeşim Genelkurmay Başkanı denen adamın hiç mi haysiyeti yok...' dedi.



TÜRK ORDUSUNA DİL UZATAN ATAKLI CHP'DEKİ MİDE BULANDIRAN TACİZ OLAYLARINI BÖYLE SAVUNMUŞTU!



Gündeme bomba gibi düşen CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına tepkiler çığ gibi büyürken yandaş medya iğrençliği örtbas etmeye çalıştı.



ATAKLI'DAN SKANDAL SAVUNMA



Bulduğu her fırsatta kadın haklarından söz eden ve taciz, tecavüz, kadına şiddet gibi suçların cezalarının yetersiz olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içerisinde yaşanan taciz skandallarına CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal bir savunma geldi.



HERHALDE YOLLU DİYE DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİR



Daha önce olayın iki yetişkinler arasında geçtiğini belirterek 'Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu' diye düşünmüş olabilirler' diyen Ataklı İstanbul il başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş' ifadeleriyle savunmuştu.



İKİSİ AYNI DEĞİL



Bu sefer de 'Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara taciz ve tecavüz etmek, hatta tecavüze yeltenmek aynı değil.' diyen Ataklı skandal sözlerle CHP içindeki taciz ve tecavüzlere tepki gösteren partilileri eleştirdi.