Tahliye edilen FETÖ'cü eski üsteğmen Orhan Arı kaçtı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i Maltepe Askeri Cezaevine hapseden 2'si firari 9 subay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.



Mahkeme 4 Ocak 2018'de verdiği kararda, olay tarihinde kurmay binbaşı olan Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek'e 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası verdi.



Mahkeme, firari sanıklar eski kurmay albay Uğur Yıldız ve binbaşı Mustafa Köroğlu'nun dosyalarını ayırırken, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı'nın ise beraatine hükmetti. Dava dosyası, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 sanığa verilen cezaların onanması, 2 sanığa verilen beraat kararının ise bozulması yönünde görüş bildirdi.







YARGITAY BOZDU

Yargıtay Ceza Dairesi de sanık Cansaran ve Arı hakkındaki beraat kararını bozdu. Cansaran'ın darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan Zafer Gümüş ile birlikte hareket ettiği, gece boyunca gidilen tüm yerlere Gümüş ile birlikte gittiği, 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı askeri cezaevi, kışladaki helikopter pisti ve 1 nolu nizamiyedeki icrayı bizzat Gümüş ile birlikte yaptığı, diğer sanıkları da yönlendirdiği belirtildi.

Dava dosyasında yer alan sanığın Telegram yazışmaları da dikkat çekti. Cansaran'ın darbe gecesi 'Abi ben İstanbul'dayım. Darbe yapılıyor. Yeter, anlayın ciddiyeti', 'Arkadaşlar sıkıyönetim ilan edildi anlayın, tutukluları bekliyorum' şeklinde yazışmalar yaptığı belirlendi.Sanık Cansaran'ın ayrıca 02.00 sıralarında 40 km menzili bulunan 4 K/M fırtına obüslerine uçaksavar mühimmatı yükleterek, kendisinin kullandığı Land aracın eskortluğunda mühimmatı karargahta 1 nolu nizamiye bölgesine doğru götürdüğü kaydedildi.Sanıkların Maltepe Askeri Cezaevi idaresi ile ilgili herhangi bir görev, yetki ve sorumlulukları bulunmadığı, cezaevi iç idaresi, hükümlü ve tutukluların muhafazası, cezaevine hükümlü ve tutuklu alınması gibi konularda amirlerinin emir ve talimat veremeyeceği, düzenleme yapılmasını talep edemeyeceği hususunu bilmelerine rağmen Tümamiral rütbesindeki Mesut Özel'i cezaevi personeline karşı baskı, tehdit ve cebir kullanarak alıkoydukları da vurgulandı.İlk yargılamada beraat eden eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ve üsteğmen Orhan Arı hakkındaki karar bu deliller ışığında Yargıtay Ceza Dairesince bozuldu.

İKİNCİ YARGILAMADA MÜEBBET TALEBİ

Bozma kararının ardından Cansaran yeniden tutuklanırken, Arı'nın ise kaçtığı anlaşıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Cansaran hakkında bu kez Cumhuriyet Savcısı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.





SERBEST BIRAKILINCA KAÇTI

Cansaran'ın avukatı ise diğer sanık Orhan Arı'nın ankesör görüşmeleri gibi FETÖ ile irtibatı olduğuna dair Yargıtay safhasında dosyaya birçok delil girdiğini, bu nedenle Yargıtay'ın bozma kararı verildiğini, Cansaran'la ilgili ise böyle durum olmadığını savundu.

Cansaran ise son savunmasını yapmak için süre istedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken, Cumhurbaşkanlığı avukatı da 'Sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz' dedi.Mahkeme heyeti duruşmayı üç ay sonraya erteledi.