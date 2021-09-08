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Siyaset
Muhalefetin '3 bin Afgan Türk vatandaşı yapıldı' iddiasına yalanlama

Muhalefetin '3 bin Afgan Türk vatandaşı yapıldı' iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti vekili Aytun Çıray tarafından ortaya atılan "ABD, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşlık için ikamet izni, evlilik gibi prosedür detayları hatırlatılarak, "İddialar kesinlikle doğru değildir. Türk vatandaşlığı mevzuatına göre taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir." denildi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:42
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:50
Muhalefetin '3 bin Afgan Türk vatandaşı yapıldı' iddiasına yalanlama

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çınar'ın yalan söylediği ortaya çıktı.
 
ABD tarafından fonlanan ve Ruşen Çakır tarafından yönetilen Medyascope'a konuşan Aytun Çınar "ABD'nin, NATO bünyesinde silahlı görev alan 3 bin Afgan'ı vatandaşı yapması için Türkiye'ye 250 bin dolar verdiğini" iddia etti.
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
 
YALANLAMA GELDİ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çıray'ın iddiasını yalanladı.
 
Yapılan açıklamada, Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, yabancının, "Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izniyle bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekili ile başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması" şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabildiği hatırlatıldı.
 
MÜMKÜN DEĞİL
"ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönünde iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca iddia edildiği gibi, Türk vatandaşlığı mevzuatına göre, "taksitle ödeme usulü" ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığı bildirildi.
 
 
BENZER İDDİALAR DEFALARCA KEZ ÇÜRÜTÜLDÜ
Açıklamada ayrıca, "Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak, kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür." ifadesine de yer verildi.
 


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