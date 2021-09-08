Miss Turkey 2021 ne zaman, hangi kanalda? Miss Turkey 2021 Youtube’dan mı yayınlanacak? Miss Turkey 2021 adayları…

Miss Turkey, bu yıl 2021 Türkiye güzellik kraliçesini seçecek. Yarışmanın finalistlerinin açıklanmasıyla birlikte her yıl Miss Turkey'i takip edenlerden ‘Miss Turkey ne zaman?' sorusu gündeme geldi. 2021 Miss Turkey heyecanı devam ederken programdan açıklama gecikmedi. Peki, bu yıl 20 güzel kadının ilk üçe girmek için mücadele vereceği Miss Turkey hangi kanalda yayınlanacak?





MİSS TURKEY 2021 NE ZAMAN?



MISS TURKEY HANGİ KANALDA?



MİSS TURKEY 2021 FİNALİSTLERİ



MISS TURKEY 2021 SAAT KAÇTA?



Merakla beklenen 2021 Miss Turkey, her yıl eylül ayında gerçekleşiyor. Bu yıl da seyirciden gelen ‘?' sorusunun artması üzerine açıklama gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre Miss Turkey 2021 bu yıl 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Peki,8 Eylğl Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Miss Turkey 2021 televizyon kanalında değil, önceki yıllarda da olduğu gibi Youtube ve Instagram üzerinden canlı yayınla aktarılacak. İşte merakla beklenen1 Kayra Türkoviç2 Yeşim Toplu3 Alara Eriç4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp6 Tuana Cemre Calban7 Nil Çukur8 Sevcan Öksüz9 Sena Leyla Yavuz10 Su Bige Korucu11 Birsu Deniz Aközbek12 Birsel Buse Kadıoğlu13 Selin Şahingöz14 Dilara Korkmaz15 Başak İlhan16 Buse Orcan17 Berfin Ant18 Mercan Tezcan19 Bahar Koltuklu20 Cemrenaz TurhanMiss Turkey 2021'in saat kaçta yayınlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.bugün Miss Turkey'in youtube kanalında belli olacak!