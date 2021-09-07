Nevşin Mengü'nün canlı yayında geğirmesi olay oldu! 'Fazla fon gaz yapmış'

Canlı yayın kazalarının son kurbanı kronik muhalif gazeteci Nevşin Mengü oldu. 5 Eylül Pazar günü 'Bol Videolu Bir Pazar' başlıklı bir video yayını yapan Mengü'nün talihsizliği izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.



CANLI YAYINDA GEĞİRDİ



Nevşin Mengü'nün toplamda 34 dakikalık videonun hemen başında geğirdiği anlar canlı yayına yansıdı. Mengü'nün durumu fark edip toparlamaya çalışması mimiklerinden okundu.



SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI



Nevşin Mengü'nün geğirdiği o an sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu. Bir kullanıcı, fondaş gazetecilere göndermede bulunarak 'fazla fon gaz yapmış' yorumu yaptı.



Bir başka kullanıcı 'Almanya'dan gelen fon paralarını yedikçe iyice Alman'a benzemeye başlamış.' ifadelerini kullandı.







Bir başka kullanıcı 'Burnuma sarımsak ve lahmacun kokusu geldi' dedi.



Bir diğer kullanıcı söz konusu anları 'İnşallah bunu da kadın hak ve özgürlüklerine bağlamaz' yorumu yaptı.