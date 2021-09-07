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Nevşin Mengü'nün canlı yayında geğirmesi olay oldu! 'Fazla fon gaz yapmış'

Nevşin Mengü'nün canlı yayında geğirmesi olay oldu! 'Fazla fon gaz yapmış'

Kronik muhalif gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube canlı yayınında geğirdiği anlar sosyal medyanın diline düştü. Söz konusu videoya yorum yapan bazı kullanıcılar, olayı "Fazla fon gaz yapmış" şeklinde mizahi bir dille değerlendirdi.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 14:32
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 14:46
Nevşin Mengü'nün canlı yayında geğirmesi olay oldu! 'Fazla fon gaz yapmış'
Video için tıklayın

Canlı yayın kazalarının son kurbanı kronik muhalif gazeteci Nevşin Mengü oldu. 5 Eylül Pazar günü 'Bol Videolu Bir Pazar' başlıklı bir video yayını yapan Mengü'nün talihsizliği izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

CANLI YAYINDA GEĞİRDİ

Nevşin Mengü'nün toplamda 34 dakikalık videonun hemen başında geğirdiği anlar canlı yayına yansıdı. Mengü'nün durumu fark edip toparlamaya çalışması mimiklerinden okundu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Nevşin Mengü'nün geğirdiği o an sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu. Bir kullanıcı, fondaş gazetecilere göndermede bulunarak 'fazla fon gaz yapmış' yorumu yaptı.

Bir başka kullanıcı 'Almanya'dan gelen fon paralarını yedikçe iyice Alman'a benzemeye başlamış.' ifadelerini kullandı.



Bir başka kullanıcı 'Burnuma sarımsak ve lahmacun kokusu geldi' dedi.

Bir diğer kullanıcı söz konusu anları 'İnşallah bunu da kadın hak ve özgürlüklerine bağlamaz' yorumu yaptı.

Nevşin Mengü


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