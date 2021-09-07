KYK yurt ücretleri 2021-2022 ne kadar? KYK yurt ücreti ödeme nasıl yapılır, kaç ay ödenir?

Üniversite öğrencilerinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği KYK yurt başvuruları alınmaya başlandı. KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirecekler. KYK yurt başvurusunu yapmak isteyen adaylar ise KYK yurt ücretleri 2021 aylık ne kadar? Sorularını gündeme getiriyorlar. Peki, KYK yurt ücreti ödeme işlemi nasıl yapılır?









KYK YURT ÜCRETLERİ 2021 AYLIK NE KADAR?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?



KYK YURT ÜCRETİ ÖDENMEZSE NE OLUR?



Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açılan yurt başvurularının ardından ‘KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar?’ sorusu gündeme geldi. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanabildiği için KYK başvurusu gerçekleştirecek öğrencilere açıklama yapıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun açıklamasına göre1. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ : 230DEPOZİTO ÜCRETİ: 3142. TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 250DEPOZİTO ÜCRETİ: 3423.TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 290DEPOZİTO ÜCRETİ: 3424.TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 325DEPOZİTO ÜCRETİ: 4445.TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 360DEPOZİTO ÜCRETİ: 4926 TİP KYK YURTLARIKYK YURT ÜCRETİ: 390DEPOZİTO ÜCRETİ: 533Olarak belirtildi. Devlet yurdunda kalan öğrencilerin sıklıkla gündeme getirdiği ‘’ sorusu da cevaplandırıldı. Yapılan açıklama göre devlet yurduna kayıt yaptıran öğrencilerin ödeme sistemlerinin nasıl olacağı netlik kazandı.KYK yurt ücretleri, KYK yurduna kayıt gerçekleştiren öğrencilerden aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıt sildirme işlemi olması durumunda o ayın ödemesini gerçekleştirmiş olan öğrencilere işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayda saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenmelidir. Peki,Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59'a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir., Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun açıklaması doğrultusunda resmiyet kazanmıştır.