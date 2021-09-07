DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? DSİ 2021 kura çekimi

DSİ kura sonuçları, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü canlı kura çekiminin ardından kesinlik kazandı. Devlet Su İşleri’nin yayımladığı işçi alımı ilanına başvuru gerçekleştiren adaylar 6 Eylül Pazartesi günü yapılan açıklamaları takip etti. Kurum tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre DSİ kura çekimi noter tarafından ve kamera kaydı altında yapılarak sonuçlar kurum internet adresinde ilan edilecek. Peki, DSİ işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte DSİ kura çekimi sonuç sorgulama ekranı…





DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



DSİ KURA SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?



DEVLET SU İŞLERİ HANGİ ALANLARA PERSONEL ALACAK?



Devlet Su İşleri işçi alımı için sınava katılacakların tespitine yönelik gerçekleştirilen noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlükleri’nde gerçekleştirildi. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olması sebebiyle pek çok işçi adayı bu süreci yakından takip edecek. Peki,Devlet Su İşleri tarafından işçi alımı için gerçekleştirilen kura sonuçlarının ne zaman yayınlanacağı henüz belirtilmedi. Ancak Devlet Su İşleri’nin gerçekleştireceği açıklamaya göre kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri’nin internet sitesi üzerinden ikan edilecektir. Devlet Su İşleri’nin yaptığı açıklamaya göre sınava girişe hak kazanan adaylar internet sitesi üzerinden ismini öğrenebilecek, sonrasında adaylara herhangi bir tebligat gerçekleştirilmeyecektir.Devlet Su İşleri’nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre, DSİ; ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.