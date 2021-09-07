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Siyaset
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpeğin videosunu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği görüldü. Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından apar topar videoyu silerek köpeğin başka bir videosunu paylaştı.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 22:41
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 22:53
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğdu'nun yaptığı paylaşımda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandığı görüldü.

'Gıcık oluyorum ölsün istiyorum'

Köpeği beslediği sırada 'Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum' diyen kişiye 'Ya politik bir şey söylemeseydik' diyen Erdoğdu'nun videoyu Twitter hesabından paylaşması tepkilere neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpeğin videosunu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 'Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum' dediği görüldü. Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından apar topar videoyu silerek köpeğin başka bir videosunu paylaştı.




Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından videoyu apar topar kaldırdı. Ardından köpeğin başka bir videosunu 'Benden akıllı... Sansürlü...' notu ile paylaştı.


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