Yine İETT yine arıza: Bu kez adres Pendik! CHP'li İBB çözüm bulamıyor

Kayda değer bir projeye imza atmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.



İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.



İmamoğlu'nun 'itmeyi' yasaklamasının ardından sokağa terk edilen arızalı otobüslere bugün de bir yenisi eklendi.



BU KEZ ADRES PENDİK



Bir vatandaş tarafından kameraya alınan görüntülerde İETT otobüsünün pendik sahilde yolda kaldığı görüldü.



Vatandaş "Pendik sahil. Yine yolda kalan bir İETT aracımız. Hareket ettirilemiyor." ifadeleriyle aracı görüntüledi.



ÇEKİCİYLE ALINDI



Görüntülerde daha sonra aracın çekici ile olay yerinden çekildiği görüldü.



SON GÜNLERDE İYİCE ARTTI



Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İETT otobüslerine ilişkin olaylar son günlerde iyice arttı. Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti.



İstanbul'un farklı noktalarında da İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği ortaya çıkmıştı.