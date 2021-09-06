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İstanbul'da okullar açıldı! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi gördü

İstanbul'da okullar açıldı! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi gördü

İstanbul'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 62'ye yükseldi.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:36
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:39
İstanbul'da okullar açıldı! Trafik yoğunluğu yüzde 62'yi gördü

Okulların açılması ve yer yer yağmurun etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 62 olarak belirtildi.

Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Yaz tatilinin bitmesi ile birlikte okulların da açılmasının da etkisiyle D-100 karayolunda saat 06.30'dan itibaren büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den Avcılar ve Küçükçekmece yönüne araçlar yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarının ilk gün saat 14.00'e kadar ücretsiz olması da trafik yoğunluğunu azaltmadı. Metrobüs seferleri arttırılırken, peş peşe araçların kalmasına rağmen bazı duraklarda yığılmanın önüne geçilemedi.

Yoğunluğun önüne geçebilmek için Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu yerine daha kısa mesafedeki Cevizlibağ seferleri de arttırıldı.

Özellikle Avcılar'daki Merkez Üniversite Kampusü durağında yolcular araçlara binmekte zorlandı.


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