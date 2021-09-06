CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal taciz ve tecavüz savunması!

Gündeme bomba gibi düşen CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına tepkiler çığ gibi büyürken yandaş medya iğrençliği örtbas etmeye çalışıyor.



ATAKLI'DAN SKANDAL SAVUNMA



Bulduğu her fırsatta kadın haklarından söz eden ve taciz, tecavüz, kadına şiddet gibi suçların cezalarının yetersiz olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içerisinde yaşanan taciz skandallarına CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal bir savunma geldi.





HERHALDE YOLLU DİYE DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİR



Daha önce olayın iki yetişkinler arasında geçtiğini belirterek 'Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu' diye düşünmüş olabilirler' diyen Ataklı İstanbul il başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş' ifadeleriyle savunmuştu.



İKİSİ AYNI DEĞİL



Bu sefer de 'Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara taciz ve tecavüz etmek, hatta tecavüze yeltenmek aynı değil.' diyen Ataklı skandal sözlerle CHP içindeki taciz ve tecavüzlere tepki gösteren partilileri eleştrdi.