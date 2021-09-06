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Bahçedeki bidon bir aileyi parçaladı! 3 yaşındaki çocuk...

Bahçedeki bidon bir aileyi parçaladı! 3 yaşındaki çocuk...

Gaziantep'te, evlerinin bahçesinde su dolu bidona düşen 3 yaşındaki Melek Güzel, tedaviye gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:15
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:20
Bahçedeki bidon bir aileyi parçaladı! 3 yaşındaki çocuk...

Olay, 4 Ağustos Cuma günü Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Melek Güzel, dengesini kaybedip, su dolu bidona düştü. Bir süre sonra annesi Gizem Güzel tarafından bidonda baygın bulunan küçük Melek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melek Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Melek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


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