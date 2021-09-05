İstanbul'daki bazı fırınlar ekmeğin gramajını artırıp zam yaptı

İstanbul'un genelinde 200 gramlık ekmek 2 liraya satılıyor.



FIRINCILAR FİYAT YÜKSELİŞİ İÇİN “ZAM DEĞİL GRAMAJ ARTIŞI” DİYOR



Ancak 1 Eylül'den itibaren Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'daki fırınlar ekmeği 2 yerine 2,5 liraya satmaya başladı.



Fırıncılar ekmeğe zam yapmadıklarını, gramajı 30-70 gram arasında arttırdıklarını için fiyat artırdıklarını söylüyor.



VATANDAŞ EKMEKTEKİ FİYAT ARTIŞINA TEPKİLİ



Fırına ekmek almaya gelen vatandaşlar fiyat değişikliği ile karşı karşıya kaldıklarında, bunun gramaj artışından kaynaklanan bir fiyat artışı olmasını kabul etmeyerek, tepki gösteriyor.



Ekmek almaya gelen vatandaş ihtiyacı olduğu ekmek miktarını daha fazla fiyat ödeyerek aldığı için şikayetçi oluyor.



FIRINCI MALİYETLERİ NEDEN GÖSTERİYOR



Fırıncılar, her dönemde mevcut ekmek fiyatlarının, özellikle unda yükselen maliyetler karşısında yetersiz kaldığını söyleyerek zam talebinde bulunuyor. Bu kez de normal 200 gam ekmeğin fiyatını artıramadıkları için satıştan, zaman ve işçilikten kâr etmek adına böyle bir formüle başvurduklarını açıklıyor.



FIRINCILARIN ALDIĞI KARAR ZAM PROSEDÜRÜNE UYGUN DEĞİL



“Son bir yılda un, maya, su, işçilik ücreti iki katına çıktı. Kiralar iki katınaçıktı. Ancak ekmeğe bu zamlar yansımadı.” diyerek fiyat artışını savunan fırıncıların ekmeğin gramajını artırarak yaptıkları zam uygulaması keyfi bir uygulama olarak kabul görüyor.



Uzmanlar fırıncıların ekmeğe bağlı bulundukları ildeki Fırıncılar Odası ve onun üst kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birlikte karar vererek yapabileceğini savunuyor.



YETKİLİ İSİMLER “GENEL ZAM YOK” DİYOR



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'da uygulanan zam oranlarıyla ilgili “Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yok. Bazı ilçelerdeki fırınlar gramaja göre fiyatı yükseltmiş. Ancak genel bir zam kararı yok. Bilindiği üzere ekmek maliyetleri çok yükseldi. Ekmek fiyatları enflasyonun çok altında kaldı. İlgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Maliyet oranları yükseldiği için ekmek fiyatları da etkilenecek.” diyerek olaylara açıklık getirmeye çalıştı.