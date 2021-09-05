Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleştirilen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı. Müsabakaların başlatılmasından önce Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Elmalı Ömer Paşa Camisi'nde okutulan mevlitte, Kırkpınar eski başpehlivanlarından Recep Gürbüz, kabri başında yapılan dua ile anıldı. Peki, heyecanla beklenen Peki, Elmalı yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, detaylar…





Elmalı yağlı güreşleri saat kaçta?



Elmalı yağlı güreşleri hangi kanalda?



Elmalı Yağlı Güreşleri'nin Önemi Nedir?



Elmalı Yağlı Güreşleri, 10.30'da 4. Tur müsabakaları ile ekranlara gelecek. 4. Tur müsabakalarının devamında ise saat 13.00'da çeyrek final, 15.00'da yarı final, 17.00'da final maçları gerçekleştirilecek. Tüm müsabakaların tamamlanmasının ardından bu yıl 669'uncusu düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri'nin kazananı belli olacak. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklamada, 669 yıldır süregelen Türk'ün ilk er meydanı Elmalı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl düzenlenemediğini hatırlattı. Güreşlerin bir yıl aranın ardından yeniden düzenlenmesinden büyük bir sevinç, mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Öztürk, güreşçilere başarılar diledi. Peki,Elmalı Yağlı Güreşleri, saat 10.30'da 4. Tur karşılaşmaları ile ekranlara gelecek. İlk turun bitmesinin ardından saat 13.00'da çeyrek final, saat 15.00'da yarı final, saat 17.00'da ise final maçları yapılacak. Seyirciler Elmalı yağlı güreşleri kapsamında gerçekleştirilen tüm karşılaşmaları Dmax ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Türklerin ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya'nın Elmalı ilçesi, ata sporu yağlı güreşlerinin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıt altına alınmıştır. Tarihi kaynaklardaki bilgiye göre Elmalı yağlı güreşleri, sağlıklı, sportmen ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek amacıyla başlamıştır. Bunun yanı sıra organizasyonların bir olumlu tarafı da yöre halkının maddi ve manevi desteği ile yöre halkına fayda sağlayacak eserlerin yaptırılmış olmasıdır. Tespitlere edilenlere göre, Elmalı'da son otuz yılda yağlı güreş gelirleri ile Elmalı Lisesinin birinci katı, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyuna yardım, spor tesisleri ve Elmalı Müzesi'nin yapımı için maddi kaynak sağlanmıştır.Kovid-19 salgınına kadar her yıl gerçekleştirilen kültür ve sanat şenlikleri bir diğer adı ileElmalı güreşleri, bir eğlence ve festival havasında geçiyordu. İlçe halkı ve diğer köylerden gelenler, özellikle 1975'li yıllara kadar Mehter Takımı ve seyirlik oyun olan "Hart Hart Deveyi" izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nında toplanıyorlardı. Ancak Elmalı yağlı güreşleri bu yıl kovid-19 sebebiyle pandemi kuralları çevresinde gerçekleştirilmiştir.