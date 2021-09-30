Trump'ın Putin'e sözleri ifşa oldu: Sana birkaç dakika sert davranacağım

Görevi Joe Biden'a devreden ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık yaptığı dönemlerdeki sözleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, kaleme aldığı kitabında 2019 yılında Trump ile Putin arasında geçen diyaloğu ifşa etti. Kitapta Trump'ın Putin'e 'Sana birkaç dakika sert davranacağım.' dediği yer alıyor...



Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Grisham'ın kaleme aldığı kitapta Trump'ın ekibi ve yakın çevresindekilerin Trump hakkındaki çarpıcı itirafları yer alıyor.



'BENİ ANLADIN MI?'



Bir bölümde ise Trump'ın, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Putin'e doğru eğilerek, basın mensuplarının karşısına çıkmadan önce 'Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?' dediğini iddia ediliyor.



Trump'ın, son döneminde koronavirüs ile mücadele başta olmak üzere tüm adımlarını başkanlık seçimlerini düşünerek attığını vurgulayan Grisham, Trump'ın damadı Jared Kushner'in Trump'ın gerçek özel kalemi olduğunu ve tüm toplantılara katıldığını aktardı.



MELANIA TRUMP: RAPUNZEL



Grisham, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan nadiren çıkması nedeniyle Gizli Servis elemanları tarafından kendisine 'Rapunzel' lakabının takıldığını kaydetti.



Yaklaşık bir yıl süre ile Beyaz Saray sözcülüğü yapan Grisham, hiç basın toplantısı düzenlememesi nedeniyle dikkat çekmişti. Ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınının ardından tepki olarak Melania Trump'ın özel kalemliği görevinden istifa etmesiyle de gündem olmuştu.