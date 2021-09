Mevlid Kandilinde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili Duası

Bu yıl İslam alemi için oldukça önemli bir gün olan Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 tarihine denk geliyor. Ekim ayına gelinmesiyle birlikte Mevlid Kandili duası İslam alemi tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Mevlid kandilinde okunacak dualar nelerdir? Mevlid kandilinde hangi dua okunur? İşte Mevlid kandilinde okunacak dualar…





MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?



MEVLİD KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER



Diyanet İşleri Başkanlığı İslam aleminden gelen ‘?’ sorusuna yanıt vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre Mevlid Kandilinde okunacak dualara aşağıdaki şekildedir.Euzu Billahi Mineşşeytanirracim BismillahirrahmanirrahimAllahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!Ya RabbiEy her şeye gücü yeten Allahım.Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!AllâhımAcizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!Hatm-i Enbiya gerçekleştirmek için önce 1 Fatiha suresi ardından 3 İhlas-ı şerif okunmalıdır.1 Fatiha ve 3 İhlas-ı şerif’in okunmasının ardından: "Eûzu billahis-semi’ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.100 kere: Salevat-ı şerife,100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.100 kere: Salevat-ı şerife, okunmalıdır. Peki,Mevlid Kandilinde işlenilen günahların affedilmesi için zikir çekmek son derece önemlidir. İslam alimleri bu özel günü dua ve zikir ile geçirmek isteyen Müslümanlar içinaçıklamıştır. İşte"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";"Estağfirullah";"Sübhànallah";"Elhamdülillâh";"Allahu ekber";"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.bu şekildedir.