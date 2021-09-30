İstanbul’da su kesintileri gün içinde hem arıza kaynaklı hem de altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Arıza bakım nedeniyle yaşanacak kesintiler, vatandaşı mağdur etmemek için İSKİ sitesinde detaylarıyla yer alacak. Peki 30 Eylül İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güncel İstanbul su kesintisi listesi İSKİ internet sitesinde yayınlandı. İşte 30 Eylül İstanbul güncel su kesintisi listesi…
30 Eylül İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek?
30 Eylül İstanbul planlı su kesintileri İSKİ sitesinde yayınlandı. Sitede yer alan bilgiler arasında “İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelece
k?” sorusuna yanıt verildi. Kesintinin yaşanacağı bölge, yaşanma nedeni ve ne zaman geri geleceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranından kesintilere sair tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cennet Mah,Beşyol Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler :Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi :Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama :Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Ve Debimetre Montajı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.09.2021 11:55
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler :Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 30.09.2021 11:02
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul su kesintisi listesi
30 Eylül için bu şekildedir.