İstanbul’da su kesintileri gün içinde hem arıza kaynaklı hem de altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Arıza bakım nedeniyle yaşanacak kesintiler, vatandaşı mağdur etmemek için İSKİ sitesinde detaylarıyla yer alacak. Peki 30 Eylül İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Güncel İstanbul su kesintisi listesi İSKİ internet sitesinde yayınlandı. İşte 30 Eylül İstanbul güncel su kesintisi listesi…





30 Eylül İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek?

30 Eylül İstanbul planlı su kesintileri İSKİ sitesinde yayınlandı. Sitede yer alan bilgiler arasında “k?” sorusuna yanıt verildi. Kesintinin yaşanacağı bölge, yaşanma nedeni ve ne zaman geri geleceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. İSKİ kesinti ve arıza sorgulama ekranından kesintilere sair tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.Arıza Kesintiİlçe : EsenlerEtkilenen Mahalleler : Mimar Sinan MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.09.2021 10:52Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : K.ÇekmeceEtkilenen Mahalleler : Cennet Mah,Beşyol MahArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.09.2021 10:17Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : KadıköyEtkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.09.2021 11:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : KartalEtkilenen Mahalleler : Çarşı MahArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.09.2021 11:52Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : PendikEtkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Sülüntepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.09.2021 11:33Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : ZeytinburnuEtkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme MahArıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı ArızasıAçıklama : Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:13Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe: ÇekmeköyEtkilenen Mahalleler :Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet MahArıza Sebebi :Ana İsale Hattına Vana Montajı / DeğişimiAçıklama :Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi Ve Debimetre Montajı Yapılmaktadır.Başlama Tarihi:30.09.2021 11:55Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe:ÜsküdarEtkilenen Mahalleler :Cumhuriyet Mah,Bulgurlu MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 30.09.2021 11:02Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.30 Eylül için bu şekildedir.