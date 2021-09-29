CHP'li Özkan'ın yalanı elinde patladı: Yıkılıp yerine rezidans yapılacağını iddia ettiği cami açılış için gün sayıyor

Her gün yeni bir yalanla gündeme gelen CHP'li vekillerin sonuncusu Tuncay Özkan oldu. 2017 yılında sosyal medya hesabı üzerinden “AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı! Doymazsınız! Camileri sizden koruyacağız!” diye paylaşım yapan CHP İzmir Milletvekili Özkan'a bugün Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan cevap geldi.



Binlerce insanı kandıran Özkan'ın yalanını, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ortaya çıkardı.



AÇILIŞA DAVET ETTİ



Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve 15 Ekim'de açılışı yapılacak caminin görüntülerini paylaşan Usta, Özkan'ı açılışa davet etti. Usta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, 'Rezidans konforunda yeniden inşa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minare Camimizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay Bey.' dedi.







Yalan üstüne yalan söylemişti



Özkan 2017 yılında caminin yerine rezidans yapılacağı yalanını ortaya atarak, 'Camileri ahır yaptı yalanıyla CHP'yi suçlayanlar, camileri yıkıp rezidans yapan AKP belediyesine karşı suskun. Bunu bir CHP'li belediye yapsa neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Camileri, doğayı, ağaçları, nehirleri gözü doymak bilmeyen bu zihniyetten koruyacağız” demişti.





