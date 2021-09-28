YKS Ek Tercih Sonuçları Açıklandı mı? YKS Ek Tercih Sonucu Sorgulama Ekranı

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarının herhangi birine ilk tercihte yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci devam ediyor. YKS ek yerleştirmeler ile hayal ettiği üniversiteye giriş yapacak olan öğrenciler ‘YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayatına etki edecek YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna ÖSYM’den yanıt gecikmedi! Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS ek tercih sonuçları…
Üniversite ek tercih süresinin bitmesinin ardından tercihlerini onaylayan adaylar ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca üniversite adayının kaderini belirleyecek olan 2021 YKS ek tercih sonuçları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Arama motorlarında 'YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını arayan öğrencilere ÖSYM'den yanıt gecikmedi. Peki, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS ek tercih sonuçları hakkında tüm detaylar…