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Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Finansın Geleceği Zirvesi"nde konuştu.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 14:23
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 14:33
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık. Kredi düzenlemeleriyle ihracatçılara imkanlar sağlandı. Pandemi etkilerinin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi. Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük.

"EMTİA FİYATLARI ENFLASYONDA ETKİLİ OLDU"

2021'in ilk yarısı büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor. Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor. Yüksek enflasyonun yansıması mb'ler tarafından yakından izlenmektedir. Emtia fiyatları yüksek enflasyonda etkili oldu. Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu.

"SALGINDAN NORMALLEŞME HIZ KAZANDIKÇA FİYATLAMA DAVRANIŞLARI DA NORMALLEŞECEK"

Türkiye'de ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasıydı ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı. Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışı tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıktı. Pandeminin yarattığı koşullar fiyatlardaki artışı açıklamak için yeterli değil. Fiyatlama davranışlarının normalleşme hız kazandıkça normale döneceğini düşünüyoruz. Gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışı gözlemleniyor, enflasyona etkisi yüksek

"REZERVLERİMİZ 120 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YÜKSELDİ"

Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı. Rezervlerdeki artışa aldığımız önlemler ve yaptığımız swap anlaşmaları etkili oldu."


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