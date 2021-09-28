Kevser Suresinin Anlamı Nedir? Kevser Suresinin Meali Nasıldır? Arapça ve Türkçe Okunuşu

Allah'ın verdiği nimetlerin çokluğundan, insanlara sunulan ve Hz. Muhammed'den bahseden Kevser Suresi 3 ayetten oluşur. İsmini ilk ayetinde geçen ‘a'taynakelkevser.' Kelimesinden alan sure içerisinde Allah'ın verdiği nimetlerden, kötülük eden insanların cezalandırılacağından bahsedilmektedir. Peki, Kevser suresinin anlamı nedir? İşte Kevser suresi hakkında merak edilenler…





KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU



KEVSER SURESİ TÜRKÇE ANLAMI



KEVSER SURESİNİN TEFSİRİ

Kevser Suresinin Konusu Nedir?



Bismillahirrahmanirrahimİnna a'taynakelkevser.Fesalli lirabbike venhar.İnne şanieke hüvel'ebter.Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla'Ey Muhammed!' Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir.Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. Peki, Kevser suresinin tefsiri nasıldır?Kevser Suresinin tefsiri İslam alimleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İslam alimlerinin açıklamalarına göreşu şekildedir;Kevser sûresinin ilk âyeti Hz. Peygamber'e kevser verildiğini ifade etmektedir. Kevser kelimesi sözlükte sıfat olarak 'çok, pek çok', isim olarak da 'iyilik ve hayır' anlamına gelir. Peygamber'e bahşedildiği belirtilen kevserin ne olduğu konusunda geniş açıklamalar vardır. Hadislerde kevser Allah'ın Resûl-i Ekrem'e vermeyi vaad ettiği cennette bir ırmak olarak anılmış ve onun özellikleri hakkında geniş tasvirlere yer verilmiştir. Yine hadis kaynaklarında tasvir edilen cennetteki havzın da kevserin bir uzantısı olup kevser adıyla anıldığı ifade edilmiştir (bk. HAVZ-ı KEVSER). Diğer taraftan âlimler, kevserin sözlük anlamı yanında İbn Abbas'ın hadislerdeki kevseri Allah'ın peygamberine verdiği hayırlardan sadece biri olarak anmasından hareketle (Buhârî, 'Riḳāḳ', 53) onu nübüvvet, Kur'ân-ı Kerîm, İslâm dini, İslâm âlimleri, ümmetinin çokluğu, güzel ahlâk, ilim, şefaat hakkı, dualarının makbul olması gibi Resûl-i Ekrem'in nâil olduğu mânevî lutuflar olarak da yorumlamışlardır (Taberî, XXX, 208-209; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 124-128).Sûrenin 2. âyetinde rab için namaz kılınıp 'nahr' yapılması emredilmektedir. Müfessirler, buradaki namazın farz namazlar yahut kurban bayramı namazı veya genel anlamda namaz olduğunu, sözlükte 'göğüs hizasına getirmek, boğazlamak; göğsün boyun tarafına gelen boğaz çukuru' anlamına gelen nahrın da kurban kesmek yahut daha zayıf bir ihtimalle namazda elleri bağlamak veya namaza başlarken elleri kaldırıp tekbir getirmek olabileceğini belirtmişlerdir. Âyetin bu anlamlara işaret ettiği düşünülebilirse de bağlamı dikkate alındığında burada Peygamber'den, kendisine bahşedilen hayırlar karşılığında bütün şükür biçimlerini kapsayan namaz ve kurban ibadetlerini yerine getirmesinin istendiğini söylemek daha uygun görünmektedir (Fahreddin er-Râzî, XXXII, 119-128; Elmalılı, IX, 6193-6208).3. âyet, asıl soyu kesik olanın Peygamber'e kin besleyip ona dil uzatan kimse olduğunu belirtir. Allah, Hz. Muhammed'e erkek çocuklar vermiş, fakat bu çocukların vefat etmesi onun son peygamber olması, hilâfetin de ümmetin tercihine bırakılması gibi birtakım hayırlı sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca neslinin devam etmeyeceğini söyleyen düşmanları yok olup giderken onun soyu kızı Fâtıma ile devam ettiği gibi kendisine inanan ümmeti de büyük sayılara ulaşmıştır.Müfessirler, namazı ciddiye almamanın veya namazda gösteriş yapmanın ve cimriliğin yerildiği Mâûn sûresinden sonra mushafta yer alan Kevser sûresinin, verdiği nimetler karşılığında yalnız Allah için namaz kılmaya ve kurban kesmeye dikkat çekmesi sebebiyle Mâûn sûresinin bir tür mukabili olduğunu söylemişlerdir. Şam'da Emeviyye Camii'nde ikindi namazından sonra Kevser sûresinden Kur'an'ın sonuna kadar olan sûrelerin okunduğu, daha çok ezberi iyi olmayanlarla çocukların katıldığı kıraat halkasına Kevseriyye denirdi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre Kevser suresinin konusu dünya ve ahiret nimetlerinden oluşmaktadır. Kevser suresinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in davranışlarından, dünya ve ahiret hayatından, insanlara verilen nimetlerden ve kurban kesmenin öneminden bahsedilmiştir. Kurban kesmenin bir emir olduğu belirtilmiştir.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.