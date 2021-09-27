Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği düşük faiz açıklamasının ardından dolarda artış yaşandı. Ani düşüşü sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar 8.85 bandını aştı ve yukarı yönlü eğilimini korumaya başladı. Ani yükselişin yaşanması sonrasında yatırımcılar ‘Dolar düşecek mi?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, dolar düşecek mi? dolar ne zaman düşecek? İşte güncel dolar kuru…









Dolar Düşecek mi?



Dolar Ne Zaman Düşecek?



27 Eylül 2021 Güncel Dolar Kuru Ne Kadar?



Dolarda yükseliş yaşanırken yatırımlarını dikkatli yapmak isteyen yatırımcılar dolar düşecek mi? sorusunu sormaya başladı. Ünlü Teklik Analiz Uzmanı Kıdemli Analistler düşüşlerin meydana geleceğini belirtti. Geri çekilmelerin olması durumunda yatırımcıların zarar görmemesi adına uyarılar gerçekleştiren analistler hedef fiyatların da açıklamasını yaptı. Peki,Doların ne zaman yükseleceği oldukça fazla kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada sık sık gündem konusu olanSorusuna ise uzman analistler açıklık getirmeye çalışıyor. İlerleyen günlerde doların zirve noktasını deneyeceği ve 9 TL seviyelerini test edeceği iddia ediliyor.Merkez Bankası, 2021 Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği anketi açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini aşağı yönlü olarak revize etse de dolarda 26 Eylül 2021 tarihi itibariyle ani yükseliş görüldü. Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini 8,9184 TL'ye gerilerken gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16,74'e yükseldi.27 Eylül 2021 saat 16.20 itibariyle güncel dolar kuru 8.85’tir.Dolar yükselecek mi? sorularının cevabı ve daha fazlası önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.