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Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Dolara yönelik gerçekleştirilen açıklamalar sonrasında doların yükselişi devam ediyor. Yatırımcılar ise dolardaki ani düşüş ve çıkışlar yaşanması üzerine ‘dolara yatırım yapılır mı?’ başta olmak üzere pek çok sorunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği dolar düşerek mi? sorusu ekonomistler tarafından cevaplandırıldı. Peki, dolar düşecek mi? dolarak ne zaman düşecek? İşte doların yükselişi hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:13
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:22
Dolar Düşecek mi? Dolar Ne Zaman Düşecek? Doların Düşeceği Tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği düşük faiz açıklamasının ardından dolarda artış yaşandı. Ani düşüşü sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar 8.85 bandını aştı ve yukarı yönlü eğilimini korumaya başladı. Ani yükselişin yaşanması sonrasında yatırımcılar ‘Dolar düşecek mi?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, dolar düşecek mi? dolar ne zaman düşecek? İşte güncel dolar kuru



Dolar Düşecek mi?


Dolarda yükseliş yaşanırken yatırımlarını dikkatli yapmak isteyen yatırımcılar dolar düşecek mi? sorusunu sormaya başladı. Ünlü Teklik Analiz Uzmanı Kıdemli Analistler düşüşlerin meydana geleceğini belirtti. Geri çekilmelerin olması durumunda yatırımcıların zarar görmemesi adına uyarılar gerçekleştiren analistler hedef fiyatların da açıklamasını yaptı. Peki, dolar ne zaman düşecek?

Dolar Ne Zaman Düşecek?


Doların ne zaman yükseleceği oldukça fazla kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada sık sık gündem konusu olan dolar ne zaman yükselecek?
Sorusuna ise uzman analistler açıklık getirmeye çalışıyor. İlerleyen günlerde doların zirve noktasını deneyeceği ve 9 TL seviyelerini test edeceği iddia ediliyor.

Merkez Bankası, 2021 Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği anketi açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini aşağı yönlü olarak revize etse de dolarda 26 Eylül 2021 tarihi itibariyle ani yükseliş görüldü. Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini 8,9184 TL'ye gerilerken gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16,74'e yükseldi.



27 Eylül 2021 Güncel Dolar Kuru Ne Kadar?


27 Eylül 2021 saat 16.20 itibariyle güncel dolar kuru 8.85’tir.

Dolar ne zaman yükselecek? Dolar yükselecek mi? sorularının cevabı ve daha fazlası önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

Dolar


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