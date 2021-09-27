DGS ek tercihleri ne zaman? DGS Ek Tercih Nasıl Yapılır?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları alınacak. 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı ile ek yerleştirmelerde bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek isteyen adaylar ise ‘DGS ek tercihleri ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır? Konuya ilişkin açıklamalara haberimizin detayından ulaşabilirsiniz…





2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?



DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?



ÖSYM tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen DGS sınav maratonunun sonuna gelindi. Ön lisans seviyesini lisans seviyesine çıkarmak isteyen adayların katılım gerçekleştirdiği DGS sınav tek tercih tarihine sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından düzenlenen DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman başlayacak? 2021İşte 2021 DGS eh tercih tarihi…2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan yerleştirmeler için DGS sınavı yapıldı. Milyonlarca adayın eğitim seviyesini yükselmek için girdiği DGS 2021 sonuçları ise ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu. Peki,2021 DGS ek tercih tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları göz önünde bulundurulduğunda sonuçlar 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da ek tercih sürecinin bu şekilde işleyeceği düşünülüyor.DGS sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilen 2021 DGS yerleştirmelerinin ardından boş kalan kontenjanlar doldurulmaya çalışılıyor. Kazanan adayların tercih yapmaması, kayıt gerçekleştirmemesi sebebiyle boş kalan kontenjanları doldurmak için yapılacak olan ek yerleştirmeler ise pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı. ‘’ sorusunun cevabını araştıranlara ÖSYM’den yanıt gecikmedi. Tercih yapacak olan adaylar, ilk adımda bireysel olarak ÖSYM’nin resmi web sitesine giriş gerçekleştirecek. İkinci adımda ise T.C kimlik numarası ve MÖSYM şifresi ile DGS ek tercihlerini yapacaklar. Posta ile ÖSYM merkezlerine gönderilen tercihler kabul edilmemektedir.resmi olarak açıklandığında haberin detaylarına yer alacaktır.