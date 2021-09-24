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Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Tedavisi

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Tedavisi

Yılda yaklaşık 500.000 kişide görülen rahim ağzı kanseri kadınlarda en çok rastlanılan kanser türüdür. Rahim ağzı kanseri ya da bir diğer adı ile ‘Serviks kanseri’ rahmin ağız kısmında gelişir ve hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle birlikte meydana gelir. Her ne kadar pek çok kişi tarafından bilinmese ve göz ardı edilse de oldukça riskli kanser türlerinden birisidir. Bu nedenle düzenli kontrollerin gerçekleştirilmesi ve rahim ağzı kanseri belirtileri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Peki, rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? Rahim ağzı kanseri tedavisi nasıldır? Haberimizin detaylarında rahim ağzı kanseri (Serviks kanseri) hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz…

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:42
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:46
Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Tedavisi

Rahim ağzı kanseri tıbbi ismi ile ‘Serviks kanseri’ her yıl 500.000 kadında görülen kanser türüdür. Oldukça riskli olması sebebiyle rahim ağzı kanseri belirtilerinin öğrenilmesi ve kadınların düzenli olarak kontrole gitmeleri son derece önemlidir. Uzun yıllar rahim kontrolü gerçekleştirmemiş olan kadınlarda ileri seviyelere ulaşabilen ‘Serviks kanseri’ hayat kalitesini düşürürken aynı zamanda can sağlığını da riske atmaktadır. Bu nedenle tüm kadınlar özellikle ergenlik dönemi sonrasında ‘Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?’ sorusunun cevabını bilmelidir. Peki, rahim ağzı kanseri (Serviks) belirtileri nelerdir? İşte Rahim ağzı kanseri tedavisi hakkında merak edilenler…



Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Belirtileri


Rahim ağzı kanseri (Serviks), ilk aşamada belirti gösteren kanser türlerinden birisi değildir. Ancak özellikle ergenlik dönemi sonrasında kadınların kendini düzenli olarak kontrol etmesi rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesi adına oldukça önemlidir. Vajinal kanamalar, vajende meydana gelen doluluk hissi, vajende hissedilen kitle, akıntı, ağrılı cinsel ilişki gibi belirtilerin görülmesi durumunda rahim ağzı kanserinden şüphe edilmelidir. Bunun yanı sıra alanında uzman doktorlar Rahim ağzı kanseri belirtileri konusunda çeşitli açıklamalar gerçekleştirmiştir. Uzman doktorların açıklamalarına göre rahim ağzı kanseri belirtileri aşağıdaki şekildedir.

• Bacak ağrısı,

• Vajinal kanama,

• Vajende doluluk ve ağrı,

• Kasık ağrısı,

• Vajenden idrar gelmesi,

• Kabızlık,


Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?


Rahim ağzı kanseri (Serviks) risk faktörlerinde ilk sırada HPV enfeksiyonu gelmektedir. HPV virüsü, özellikle cinsel ilişki sonrasında rahim ağzında yer alan hücrelere yerleşir ve kadınların rahim ağzı kanseri ile karşı karşıya kalmasına neden olur. Bunun yanı sıra kişinin vajinal temizliğine dikkat etmemesi ve çok eşlilik rahim ağzı kanserinin risk faktörleri arasında sayılmaktadır.


Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Tanı Yöntemleri Nelerdir?


PAP Smear testi, rahim ağzı kanserinin tanısında kullanılan ilk yöntemdir. Vajinal sıvıdan bir fırça yardımı ile örnek alındıktan sonra patologlar tarafından örnek incelemesi gerçekleştirilir. Bu incelemede normal ve anormal olan hücre sınıflandırılması yapılır ve pozitif bulgu bulunması durumunda biyopsi ve kolposkopi uygulaması yapılır.
Biyopsi uygulaması sonrasında Serviks kanseri tespit edilirse tedavi seçeneğinin belirlenebilmesi adına kanser boyutunun tespit edilmesi gerekir. Tümör boyutu ve yayılım seviyesi bu aşamada oldukça önemlidir. Her adım tamamlandıktan sonra PET/CT- MR uygulamaları gerçekleştirilebilir. Peki, Serviks kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Serviks Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?


Rahim ağzı kanseri tedavisi genellikle cerrahi tedaviler ile gerçekleştirilmektedir. Cerrahinin hangi boyutta olacağı; hastanın yaşı, kanserin yayılımı, tümörün büyüklüğünün belirlenmesinin ardından netlik kazanır. İhtiyaç olması durumunda pelvik ve paraaortil lenf bezlerinin alınması, radyoterapi, kemo-terapi uygulamalarından yararlanılabilir. Ancak bu aşamada sağlık kuruluşlarına başvurma zamanı ve alanında uzman doktorların kontrolü son derece önemlidir. Vajinal problemler yaşayan kadınlar zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmeli ve rahim ağzı kanseri kontrolü gerçekleştirmelidir.



Rahim ağzı belirtileri ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır. 

Rahim Ağzı Kanseri


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