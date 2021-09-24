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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: İki doz aşı olan öğretmen oranı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: İki doz aşı olan öğretmen oranı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek."

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 10:56
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:02
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: İki doz aşı olan öğretmen oranı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, antikor oluşturan ya da iki doz aşı olan öğretmen oranını paylaştı. Bakan Özer aşılanma oranının birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu belirtti.

Özer 'İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek.' dedi.


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