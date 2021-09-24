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Evlat nöbetinde 753'üncü gün: Aile sayısı 234'e yükseldi

Evlat nöbetinde 753'üncü gün: Aile sayısı 234'e yükseldi

Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 753'üncü güne girdi. 2016 yılında 45 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından çeşitli vaatlerle kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği babası Mehmet Kara için Kilis'ten gelen Mehmet Kara (26) ile aile sayısı 234'e yükseldi. Kara, babasını kaçıran örgüt mensuplarının gelip kendisini de tehdit ettiğini belirterek, "Yanıma gelerek babamın dağda olduğunu ve beni de oraya götürmek istediklerini söylediler. 'Gelmezsen biz götürmesini biliriz' dediler"

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 16:09
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 16:14
Evlat nöbetinde 753'üncü gün: Aile sayısı 234'e yükseldi

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 753 gündür süren evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 olurken, Kilis'ten gelerek 2016'da çeşitli vaatlerle kandırılarak kaçırılan babası Mehmet Kara için oturma eylemine katılan Mehmet Kara ile de aile sayısı 234'e yükseldi.

Babasının toptancılık yaptığını ve 5 yıl önce HDP ve PKK tarafından çeşitli vaatlerle kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Kara, babasını götüren örgüt mensuplarının kendisini de götürmek için geldiklerini aktararak, şunları söyledi:

'Bundan 3 yıl önce yanıma gelerek babamın dağda olduğunu ve beni de oraya götürmek istediklerini söylediler. Ben hiçbir şekilde kendilerine kanmayarak ülkemde yaşayacağımı ve babamı geri göndermelerini söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler, 'gelmezsen biz götürmesini biliriz' dediler. Ben babamı istiyorum. Babam gelene kadar da burada bekleyeceğim ve nöbet tutacağım. Baba, dön gel. Sen gelene kadar seni burada bekleyeceğim. Çok özledim seni babam. Babamı HDP ve PKK'dan istiyorum. Göndersinler babamı. Babam en son 2017 yılında beni arayarak, 'ben burada zor durumdayım, beni bırakmıyorlar'dedi.'



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