Dil Şişmesi Neden Olur? Dil Şişmesi Nasıl Engellenir?

Dil şişmesi bir diğer adı ile Glossit, bireyleri olumsuz etkileyen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan ve kişinin nefes almasına kadar engelleyen bu rahatsızlık tedavi edilmediği durumlarda ciddi problemlere neden olabilir. Bu nedenle bu içeriğimizde sizlere dil şişmesinin nedenlerinden ve dil şişmesini nasıl engelleyebileceğinizden bahsedeceğiz. ‘Dil şişmesi neden olur?' sorusunun cevabını arıyorsanız haberin detaylarını inceleyebilirsiniz.









Dil Şişmesi Neden Olur?



Dil Şişmesi Tedavisi Nasıl Olur?



Dil Şişmesi Nasıl Önlenir?



DİL ŞİŞMESİNE İYİ GELEN BİTKİLER NELERDİR?



Tıbbi adı ile ‘Glossit’ olan dil şişmesi; dilin kızarması, iltihaplanması ve pürüssüz bir hâl alması ile ortaya çıkan rahatsızlıktır. Temelde bir nedeni olduğu düşünülse de alanında uzman doktorlar ‘’ sorusuna pek çok yanıt gerçekleştirmiştir. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göreaşağıdaki şekildedir.• Diş diziliminde meydana gelen boyut bozuklukları,• Ağza uygun olmayan protez kullanımı,• Piercing kullanımı,• Çeşitli bakteriler, mantar ve virüsler sebebiyle ortaya çıkan enfeksiyonel hastalıklar,• Gıda kaynaklı alerjik reaksiyonlar,• İlaç kullanımı ve yan etkileri,• Vitamin eksikliği,• Alkol kullanımı,• Ağız kuruluğu,• Hormonlarda görülen değişimler,• Aşırı sıcak ya da soğuk içeceklerin tüketimi,Dil şişmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Peki, pek çok kişide belirli sebeplerden ortaya çıkan dil şişmesi tedavisi nasıldır? İşte dil şişmesi tedavisi hakkında merak edilenler.Dil şişmesi, çeşitli sebeplerden meydana gelse de kendiliğinden geçecektir. Ancak bazı durumlarda şişkinlik geçmezse daha ciddi bir problemin olduğu düşünülebilir. Bu gibi durumlarda uzman diş hekimlerine başvurulması ve dilde meydana gelen şişliğin altında yatan sebebin öğrenilmesi gerekmektedir. Uzman diş hekimleri, şişliğin sebebini araştırarak sizlere bir tedavi süreci planlayacaktır.Dil şişmesi gibi problemlerle sıklıkla karşılaşıyor ve ‘?’ sorusunun cevabını araştırıyorsanız doğru adrestesiniz. Bu durum ile sıklıkla karşılaşmamak için düzenli olarak diş fırçalamak oldukça önemlidir. Ağızda bakteri üretimini engelleyerek dil şişkinliği engellenebilir ayrıca diş ipi ve gargara kullanımı da önerilmektedir.Vitamin ve mineral eksikliği gibi durumlar da dil şişkinliğinin nedenleri arasında yer almaktadır. Kan testi yaptırarak vitamin eksikliğinizi belirleyebilir ve dil şişkinliğinin önüne geçebilirsiniz. Ancak dildeki şişkinlik iltihap ve mikrop kaynaklı ise antibiyotik kullanımı önerilmektedir.Dil şişmesine iyi gelen bitkilerden yardım alarak şişkinlik seviyesini azaltabilirsiniz. İşte alanında uzman doktorların açıklamalarına görelistesi!• Aloe vera,• Lavanta yağı,• Limon,• Elma sirkesi,• Meyan kökü,• Karbonat,Dil şişmesi seviyesi giderek artıyorsa zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.